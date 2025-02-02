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عربي و دولي

بعد قرار ترامب.. الصين تتوعد

2025-02-02 | 00:54
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بعد قرار ترامب.. الصين تتوعد
بعد قرار ترامب.. الصين تتوعد

أعلنت الصين أنها "تعارض بشدة" التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين، متعهدة اتخاذ "إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين غير راضية ابدا وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

وكان البيت الأبيض قال أمس إن ترامب فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة. وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وبلغ حجم التجارة الصينية الأميركية نحو 500 مليار يورو خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، لكن الميزان غير موات إلى حد كبير للولايات المتحدة، مع عجز يبلغ نحو 260 مليار يورو خلال هذه الفترة، وفقا لأرقام واشنطن.

وشددت الصين على أن الحروب التجارية "ليس فيها منتصرون".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "لا يوجد منتصرون في حرب تجارية أو حرب جمركية"، مضيفة أن التعريفات الجديدة "ستؤثر حتما في التعاون المستقبلي في مجال السيطرة على المخدرات وتضر به"، في وقت تسعى الولايات المتحدة للحد من تهريب الفنتانيل الى الأراضي الأميركية.

ونددت وزارة التجارة الصينية بهذه الرسوم قائلة "ليست عديمة الفائدة في حل مشاكل الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تقوض أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي".

وأضافت "الصين تأمل في أن تنظر الولايات المتحدة إلى مشاكلها مثل الفنتانيل وتتعامل معها بشكل موضوعي وعقلاني، بدلا من التهديد المستمر للدول الأخرى بالرسوم الجمركية".

وحضت بكين "الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، (...) ومواجهة مشاكلها، وإجراء مناقشات صريحة، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة والاحترام المتبادلين"، بحسب بيان الوزارة.

بعد قرار ترامب.. الصين تتوعد

عربي و دولي

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بالمباشر.. إسرائيل تهدد نعيم قاسم!
08:07

بالمباشر.. إسرائيل تهدد نعيم قاسم!

أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله.

وأكد كاتس أنه إذا تكررت التهديدات، فلن تسمح إسرائيل بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر، وسترد بقوة على أي تهديد.

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أشار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح من جنوب لبنان إلى أنه ينصح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بعدم خطأ تقدير "عزم إسرائيل"، محذرًا من أنه إذا استمر إطلاق المسيرات من لبنان، فلن يبقى حزب الله.

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