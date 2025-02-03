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عربي و دولي

وثيقة سرية.. خدعت الموساد!

2025-02-03 | 09:12
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وثيقة سرية.. خدعت الموساد!
وثيقة سرية.. خدعت الموساد!

كشفت وثيقة سرية لحركة حماس مفاجأة بشأن موعد صدور قرار هجوم 7 أكتوبر 2023 ومن أصدره.

وحتى الآن ساد الاعتقاد بأن أمر الهجوم صدر قبل يوم واحد من موعده، من أجل الحفاظ على سرية الهجوم، وإن رئيس حركة حماس يحيى السنوار هو من أصدر القرار بالهجوم.

ولكن الوثيقة، التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي من مخابئ حماس خلال الحرب، تكشف أن قرار الهجوم صدر قبل أسبوعين، وأن قائد الجهاز العسكري لحركة حماس محمد الضيف هو من أصدر القرار.

والمفاجأة الإضافية في إسرائيل كانت كيف لم يعلم الأمن الإسرائيلي بصدور القرار بالهجوم طوال فترة الأسبوعين، رغم أن القرار قد وزع على 25 من قادة الحركة.

وتقول هيئة البث الإسرائيلية: "تكشف وثيقة عملياتية مفصلة تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب في غزة أنه في 23 سبتمبر 2023، أن محمد الضيف وزع الأمر التشغيلي الكامل لهجوم 7 أكتوبر 2023 على نحو 25 من كبار قادة حماس، أي قبل أسبوعين من الهجوم".

وأضافت: "تتضمن الوثيقة، التي تفصل خطة الهجوم في جميع مراحلها، التاريخ المخطط للهجوم وتوزيع القوات والأهداف الدقيقة لكل وحدة".

وتابعت: "وبحسب الوثيقة، كان من المخطط تنفيذ الهجوم على ثلاث موجات: أولاً قوات نخبة، تليها قوات نخبة وقوات نظامية مشتركة، وأخيراً ما أطلق عليه "موجة المدنيين المتطوعين".

وأشارت إلى أن "الخطة تضمنت تفاصيل دقيقة عن مراحل الهجوم: من إطلاق الصواريخ المكثفة، واستخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار لتعطيل أنظمة المراقبة الإسرائيلية، إلى الاجتياح البري".

وقالت: "كما حددت الوثيقة بدقة البلدات والمواقع الإسرائيلية التي ستغزوها كل قوة، بناء على التقسيم الجغرافي".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى إشكالية عدم وصول أي معلومة إلى إسرائيل عن الهجوم وموعده، رغم صدوره قبل أسبوعين من تنفيذه.

وقالت: "على الرغم من أن الوثيقة وزعت على عشرات الأشخاص، فإنه لم يتم تسريب أي تفاصيل منها إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".
وثيقة سرية.. خدعت الموساد!

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ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي
14:08

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لاستحداث صندوق ثروة سيادي، في خطوة يرجّح أن تتطلّب مصادقة الكونغرس عليها.

وقبل توقيع الرئيس الجمهوري الوثيقة في البيت الأبيض، قال أحد مساعديه إنّ الأمر التنفيذي يكلّف وزيري الخزانة والتجارة "بدء عملية من شأنها أن تؤدّي إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي".

14:08

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لاستحداث صندوق ثروة سيادي، في خطوة يرجّح أن تتطلّب مصادقة الكونغرس عليها.

وقبل توقيع الرئيس الجمهوري الوثيقة في البيت الأبيض، قال أحد مساعديه إنّ الأمر التنفيذي يكلّف وزيري الخزانة والتجارة "بدء عملية من شأنها أن تؤدّي إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي".

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