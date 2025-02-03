الشرع يشكر السعودية: هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية بين البلدين

كتب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عبر منصة إكس: " نتقدم مجدداً بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل بدءاً من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا المملكة العربية السعودية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية".

