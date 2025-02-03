الشرع يشكر السعودية: هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية بين البلدين
كتب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عبر منصة إكس: " نتقدم مجدداً بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل بدءاً من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا المملكة العربية السعودية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية".
أضاف: "إننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة، ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها".