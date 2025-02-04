بالفيديو- لحظة إطلاق النار عند حاجز تياسير شرق جنين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في منتدى فالداي للحوار في موسكو إن مصر وقطر لعبتا دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مشيراً إلى "ضرورة عدم نسيان دور الإدارة الجديدة في البيت الأبيض".