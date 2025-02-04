بالفيديو- لحظة إطلاق النار عند حاجز تياسير شرق جنين

لحظة إطلاق النار عند حاجز تياسير للإحتلال الاسرائيلي شرق جنين والذي أدى الى وقوع 8 إصابات بينهم 2 بحالة حرجة وفق ما اعترفت أذاعة جيش الإحتلال pic.twitter.com/vSlcHQDqFy
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 4, 2025
لحظة إطلاق النار عند حاجز تياسير للإحتلال الاسرائيلي شرق جنين والذي أدى الى وقوع 8 إصابات بينهم 2 بحالة حرجة وفق ما اعترفت أذاعة جيش الإحتلال pic.twitter.com/vSlcHQDqFy
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "تل أبيب تستعد لإرسال وفد عمل إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في منتدى فالداي للحوار في موسكو إن مصر وقطر لعبتا دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مشيراً إلى "ضرورة عدم نسيان دور الإدارة الجديدة في البيت الأبيض".