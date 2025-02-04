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عربي و دولي

إصابات بصفوف جيش الإحتلال جراء إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة

2025-02-04 | 01:06
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إصابات بصفوف جيش الإحتلال جراء إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة
إصابات بصفوف جيش الإحتلال جراء إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة

اصيب 8 جنود إسرائيليين 2 منهم بحالة حرجة جراء عملية إطلاق نار نفذت، صباح الثلاثاء، بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في شمال الضفة الغربية. وقد استشهد منفذ العملية وفق ما اشارت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية.

واشارت "معا"، نقلا عن وسائل اعلام عبرية ، الى ان منفذ العملية وصل الى حاجز الاحتلال العسكري قرب تياسير، وتحصن داخل برج للمراقبة، وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بدورها اعترفت إذاعة جيش الإحتلال أن عملية إطلاق نار وقعت قرب تياسير، حيث استهدفت مجموعة من الجنود ما أوقع إصابات بصفوفهم.

 
إصابات بصفوف جيش الإحتلال جراء إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة

عربي و دولي

الاحتلال

جنين

الضفة

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