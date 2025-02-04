إصابات بصفوف جيش الإحتلال جراء إطلاق نار عند حاجز تياسير بالضفة

واشارت "معا"، نقلا عن وسائل اعلام عبرية ، الى ان منفذ العملية وصل الى حاجز الاحتلال العسكري قرب تياسير، وتحصن داخل برج للمراقبة، وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بدورها اعترفت إذاعة جيش الإحتلال أن عملية إطلاق نار وقعت قرب تياسير، حيث استهدفت مجموعة من الجنود ما أوقع إصابات بصفوفهم.