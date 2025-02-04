بعد لقائه مسؤولين أميركيين.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو!

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "تل أبيب تستعد لإرسال وفد عمل إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة".