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حماس ترد على ترامب!

2025-02-05 | 00:40
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حماس ترد على ترامب!
حماس ترد على ترامب!

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية".

وشدد على أنه "بدلاً من محاسبة الاحتلال الصهيوني المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه"، مؤكدا أن "هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع".

وأضاف: "المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني".

ومن جانبه، أشار القيادي في "حماس" عزت الرشق إلى الرفض القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مغادرة وطنه بذريعة إعادة الإعمار.

وقال الرشق: "تصريحات ترامب عنصرية، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة، شعبنا في غزة، أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا، وهو مغروس في أرضه، ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره".
حماس ترد على ترامب!

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