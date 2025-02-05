عاجل
‏الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب
‏الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"أميركا وإسرائيل تثيران الفوضى في المنطقة".. إليكم تصريح مستشار المرشد الايراني!

2025-02-05 | 01:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أميركا وإسرائيل تثيران الفوضى في المنطقة&quot;.. إليكم تصريح مستشار المرشد الايراني!
"أميركا وإسرائيل تثيران الفوضى في المنطقة".. إليكم تصريح مستشار المرشد الايراني!

شدد مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني على ضرورة اليقظة، مؤكداً أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى في المنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة"، بحسب "إرنا".

وقال خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في طهران عن الاحداث التي شهدتها المنطقة : "لا ينبغي أن نعتبر أحداث العام الأخير في إطار مجرد ومنعزل عن مخطط الولايات المتحدة المقيت الذي وضعته لتغيير المنطقة، ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يكن سوى فاعل ولاعب في هذا المخطط".

وأضاف: "لقد أراد الأميركيون مغادرة المنطقة والتحرك نحو احتواء الصين، ولكن بشرط أن يجعلوا إسرائيل بديلا منهم في المنطقة بأي ثمن. كانوا يخططون لهذا الأمر حتى قبل عملية طوفان الأقصى إلا أن حماس أحبطت مخططهم ومنعت الكيان من أن يصبح شرطي المنطقة".

وتابع : "الآن، بعد الإبادة الجماعية التي طالت 50 ألف إنسان يقول قادة الكيان إن حماس تم تدميرها، نسأل إذا تم تدمير الحركة فكيف قمتم بتبادل الرهائن الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين؟ مع من أبرمتم اتفاق وقف إطلاق النار؟".

وأشار إلى أن "حماس بمقاومتها التي استمرت أكثر من عام أطاحت بسمعة إسرائيل". 

وأكد لاريجاني : "يجب أن نكون يقظين لأن أفعال أميركا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة، إنهما يعملان على إثارة الفوضى في المنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".

معتبرا أن "الحل لمواجهة هذه المغامرات هو أولا الوحدة الداخلية للدول نفسها وثانيا وحدة دول المنطقة".
"أميركا وإسرائيل تثيران الفوضى في المنطقة".. إليكم تصريح مستشار المرشد الايراني!

عربي و دولي

ايران

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما زلنا لا نفهم بشكل كامل تفاصيل القنبلة التي ألقاها ترامب
الخارجية السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025