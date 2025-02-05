"أميركا وإسرائيل تثيران الفوضى في المنطقة".. إليكم تصريح مستشار المرشد الايراني!

شدد مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني على ضرورة اليقظة، مؤكداً أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إثارة الفوضى في المنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة"، بحسب "إرنا".

وقال خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في طهران عن الاحداث التي شهدتها المنطقة : "لا ينبغي أن نعتبر أحداث العام الأخير في إطار مجرد ومنعزل عن مخطط الولايات المتحدة المقيت الذي وضعته لتغيير المنطقة، ويبدو أن الكيان الصهيوني لم يكن سوى فاعل ولاعب في هذا المخطط".



وأضاف: "لقد أراد الأميركيون مغادرة المنطقة والتحرك نحو احتواء الصين، ولكن بشرط أن يجعلوا إسرائيل بديلا منهم في المنطقة بأي ثمن. كانوا يخططون لهذا الأمر حتى قبل عملية طوفان الأقصى إلا أن حماس أحبطت مخططهم ومنعت الكيان من أن يصبح شرطي المنطقة".



وتابع : "الآن، بعد الإبادة الجماعية التي طالت 50 ألف إنسان يقول قادة الكيان إن حماس تم تدميرها، نسأل إذا تم تدمير الحركة فكيف قمتم بتبادل الرهائن الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين؟ مع من أبرمتم اتفاق وقف إطلاق النار؟".



وأشار إلى أن "حماس بمقاومتها التي استمرت أكثر من عام أطاحت بسمعة إسرائيل".



وأكد لاريجاني : "يجب أن نكون يقظين لأن أفعال أميركا والكيان الصهيوني الشريرة مازالت قائمة، إنهما يعملان على إثارة الفوضى في المنطقة بشكل مستمر لتحقيق مصالحهما الخاصة".



معتبرا أن "الحل لمواجهة هذه المغامرات هو أولا الوحدة الداخلية للدول نفسها وثانيا وحدة دول المنطقة".