عاجل
الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب
الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:33
عشية ذكرى زلزال تركيا.. خريطة وخبير يعلق!
03:27
عقاقير خفض الوزن.. بين المخاطر والمنافع!
00:52
بالفيديو - بسبب الثلوج.. مدينة تختفي!
14:16
عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!
08:14
بالفيديو - وزير الداخلية السوري السابق يسلم نفسه للسلطات الأمنية
عربي و دولي
البيت الأبيض: ترامب أعلن خطة جريئة لضمان السلام الدائم في غزة
2025-02-05 | 01:36
A-
A+
البيت الأبيض: ترامب أعلن خطة جريئة لضمان السلام الدائم في غزة
مقالات ذات صلة
أ ف ب: نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب بشأن غزة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يجري اتصالا هاتفيا في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء الكندي
البيت الأبيض: إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس
البيت الأبيض: ترامب أعلن خطة جريئة لضمان السلام الدائم في غزة
عربي و دولي
الأبيض:
ترامب
جريئة
لضمان
السلام
الدائم
العودة الى الأعلى
نتنياهو يتغزّل بترامب!
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما زلنا لا نفهم بشكل كامل تفاصيل القنبلة التي ألقاها ترامب
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:54
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
05:54
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
04:38
الكرملين بشأن تصريحات ترامب عن غزة: لا يمكن التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس "حل الدولتين"
04:38
الكرملين بشأن تصريحات ترامب عن غزة: لا يمكن التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس "حل الدولتين"
03:38
الديوان الأميري: أمير قطر تلقى اتصالاً من العاهل الأردني وبحثا التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا
03:38
الديوان الأميري: أمير قطر تلقى اتصالاً من العاهل الأردني وبحثا التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا
يحدث الآن
محليات
05:57
الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب
عربي و دولي
05:54
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية
محليات
05:40
سلام يستقبل فايون ولازاريني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-02-04
بالفيديو - جنّ جنون مشجّعي مانشستر سيتي وتعاركوا
09:49
وصول رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى مطار رفيق الحريري الدولي
2025-02-02
جريمة فاريّا.. عائلة "خليل" تكشف لـ"الجديد" القصة الكاملة
2025-01-25
فيديو - نجل دونالد ترامب يتسبب بضجة في الدوري الاميركي لكرة السلة
16:38
قيادي في حماس: تصريحات ترامب "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر"
23:20
الحكام في إسبانيا يهدّدون بالإضراب احتجاجا على ريال مدريد
بالفيديو
بالفيديو
13:07
04-02-2025مقدمة النشرة المسائية
07:09
مراسلة الجديد تواكب نشاط الرئيس عون في قصر بعبدا
2025-02-03
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2025
2025-02-02
مقدمة النشرة المسائية 02-02-2025
2025-02-02
جريمة فاريّا.. عائلة "خليل" تكشف لـ"الجديد" القصة الكاملة
2025-02-02
"الجديد" في بلدة عيترون مع الأهالي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:02
"عقوبات على الشيخ نعيم قاسم".. حزب الله يصدر بياناً!
محليات
08:02
"عقوبات على الشيخ نعيم قاسم".. حزب الله يصدر بياناً!
عربي و دولي
06:35
بعد لقائه مسؤولين أميركيين.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو!
عربي و دولي
06:35
بعد لقائه مسؤولين أميركيين.. هذا ما أعلنه مكتب نتنياهو!
عربي و دولي
06:10
"اسرائيل أعدت خططاً في لبنان وفلسطين والجولان".. هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي!
عربي و دولي
06:10
"اسرائيل أعدت خططاً في لبنان وفلسطين والجولان".. هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي!
فن و منوعات
14:50
الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟
فن و منوعات
14:50
الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟
محليات
00:11
الرئيس عون منزعج.. هذا ما جاء في أسرار النهار!
محليات
00:11
الرئيس عون منزعج.. هذا ما جاء في أسرار النهار!
منوعات
00:52
بالفيديو - بسبب الثلوج.. مدينة تختفي!
منوعات
00:52
بالفيديو - بسبب الثلوج.. مدينة تختفي!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025