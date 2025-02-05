الديوان الأميري: أمير قطر تلقى اتصالاً من العاهل الأردني وبحثا التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا

‏الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب

‏الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب

‏الرئيس جوزاف عون بحث الأوضاع العامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وخاصة التطورات الأخيرة في الجنوب

وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على "العيش وتحقيق الازدهار" في غزة والضفة الغربية