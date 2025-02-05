ستارمر: ينبغي تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في غزة

وقال كير ستارمر خلال الإحاطة الأسبوعية في البرلمان "ينبغي تمكينهم من العودة إلى ديارهم. ينبغي تمكينهم من إعادة البناء وينبغي لنا أن نكون معهم في مسار الإعمار نحو حلّ الدولتين".

وقبل ساعات من تصريحات ستارمر، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارة لكييف "يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في أراضيهم، في غزة والضفة الغربية".

واعتبر ديفيد لامي أن "دونالد ترامب على حق" بشأن أمر واحد وهو أن "غزة مهدّمة".

وطرح دونالد ترامب الثلاثاء فكرة "سيطرة" الولايات المتحدة على غزة المدمّرة من جرّاء الحرب، مقترحا مجدّدا نقل غزّيين إلى مصر والأردن، بالرغم من معارضة الفلسطينيين أنفسهم والبلدين هذه الفكرة.