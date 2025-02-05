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عربي و دولي

ستارمر: ينبغي تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في غزة

2025-02-05 | 08:22
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ستارمر: ينبغي تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في غزة
ستارمر: ينبغي تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في غزة

أكّد رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء على ضرورة تمكين الفلسطينيين من "العودة إلى ديارهم" في غزة، إثر اقتراح دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع.

وقال كير ستارمر خلال الإحاطة الأسبوعية في البرلمان "ينبغي تمكينهم من العودة إلى ديارهم. ينبغي تمكينهم من إعادة البناء وينبغي لنا أن نكون معهم في مسار الإعمار نحو حلّ الدولتين".

وقبل ساعات من تصريحات ستارمر، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارة لكييف "يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في أراضيهم، في غزة والضفة الغربية".

واعتبر ديفيد لامي أن "دونالد ترامب على حق" بشأن أمر واحد وهو أن "غزة مهدّمة".

وطرح دونالد ترامب الثلاثاء فكرة "سيطرة" الولايات المتحدة على غزة المدمّرة من جرّاء الحرب، مقترحا مجدّدا نقل غزّيين إلى مصر والأردن، بالرغم من معارضة الفلسطينيين أنفسهم والبلدين هذه الفكرة.

ستارمر: ينبغي تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في غزة

عربي و دولي

رئيس الوزراء البريطاني

غزة

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ترامب يتعهد أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة
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وجه الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، رسالة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة. نشر الفيصل رسالته عبر موقع "ذا ناشيونال"، حيث قال: "عزيزي الرئيس ترامب، الشعب الفلسطيني ليس مهاجراً غير شرعي ليتم ترحيله إلى أراضٍ أخرى. الأرض هي أرضهم، والمنازل التي دمرتها إسرائيل كانت منازلهم، وسوف يعيدون بناءها كما فعلوا بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة."

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