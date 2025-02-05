المتحدث بإسم الخارجية القطرية لـ "فوكس نيوز": نحضر للمرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تبدأ في أي يوم

وجه الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، رسالة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة. نشر الفيصل رسالته عبر موقع "ذا ناشيونال"، حيث قال: "عزيزي الرئيس ترامب، الشعب الفلسطيني ليس مهاجراً غير شرعي ليتم ترحيله إلى أراضٍ أخرى. الأرض هي أرضهم، والمنازل التي دمرتها إسرائيل كانت منازلهم، وسوف يعيدون بناءها كما فعلوا بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة."