فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!
خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، تحدث السفير السعودي الأسبق إلى أميركا وبريطانيا، الأمير تركي الفيصل، حول ما يتوقع حدوثه بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن "السيطرة على قطاع غزة".
الفيصل وخلال ظهوره على قناة "سي إن إن"، ارتدى شماغا بألوان الكوفية الفلسطينية، بدلا من الغترة البيضاء التي يظهر بها في جل المقابلات، وقال إن ما طرحه ترامب "غير قابل للاستيعاب".
وأضاف "من الخيال أن نعتقد أن التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسامح معه مجتمع عالمي".