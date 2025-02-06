فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!

الفيصل وخلال ظهوره على قناة "سي إن إن"، ارتدى شماغا بألوان الكوفية الفلسطينية، بدلا من الغترة البيضاء التي يظهر بها في جل المقابلات، وقال إن ما طرحه ترامب "غير قابل للاستيعاب".

وأضاف "من الخيال أن نعتقد أن التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسامح معه مجتمع عالمي".