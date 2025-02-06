وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "خطة إخلاء غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى دول مجاورة تُعد استمرارا لخطة الكيان الصهيوني الهادفة إلى إبادة الأمة الفلسطينية بالكامل، وهي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع".

كما وصف بقائي خطة ترامب بأنها "هجوم غير مسبوق على المبادئ والأسس الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكان ترامب أشار الثلاثاء إلى خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن أو مصر، معتبرا أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة القطاع الذي دمّرته الحرب.

وأثارت مقترحات ترامب سيلا من الاحتجاجات حول العالم، فيما حذّرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في القطاع الفلسطيني.