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عربي و دولي

ترامب يعاقب "الجنائية الدولية"

2025-02-07 | 01:07
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ترامب يعاقب &quot;الجنائية الدولية&quot;
ترامب يعاقب "الجنائية الدولية"

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي يتّهمها بـ"إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

ونشر البيت الأبيض نصاً يحظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.

كذلك يلحظ المرسوم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب في تصريحات أدلى بها ليلا أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".

ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها "دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب"، معتبرا أن "الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وأكد تارامب أن واشنطن ستفرض "عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.

وكان الجمهوريون الأميركيون وديموقراطيون ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بسبب الحرب على غزة .

وتجدر الاشارة الى انه لا الولايات المتحدة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولا إسرائيل، كما ان المحكمة هي هيئة دائمة مكلفة مقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقد تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا.

ونشر البيت الأبيض نصاً يحظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.

كذلك يلحظ المرسوم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وكان الجمهوريون الأميركيون وديموقراطيون كثر ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بسبب الحرب على غزة .

وتجدر الاشارة الى انه لا الولايات المتحدة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولا إسرائيل، كما ان المحكمة هي هيئة دائمة مكلفة مقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقد تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

ترامب يعاقب "الجنائية الدولية"

عربي و دولي

ترامب

الجنائية الدولية

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