بعد اقتراح ترامب بشأن غزة.. جولة لروبيو في الشرق الأوسط

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الاميركية في وقت متأخر من مساء أمس إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من "إسرائيل " والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط.

وكانت جماعات لحقوق الإنسان نددت بمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال روبيو الأربعاء إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.

وذكر المسؤول الأميركي ، وفق "رويترز" أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.

وتابع المسؤول "لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر. إنه مثل الغسل والشطف ثم التكرار. يصبح الأمر مألوفا وتبدأ في الاعتقاد أن هذه هي الحياة وما يجب أن نتوقعه. ويؤمن الرئيس ترامب وماركو روبيو أن الوضع ليس كذلك وأن الأمور يمكن أن تتغير".

واقترح ترامب مرارا منذ 25 كانون الثاني أن يتم نقل الفلسطينيين من غزة لدول عربية بالمنطقة مثل مصر والأردن، وهي فكرة ترفضها الدول العربية والفلسطينيون. وجدد مقترح ترامب إحياء مخاوف راسخة لدى الفلسطينيين من تهجيرهم من أرضهم بشكل دائم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الاميركية في وقت متأخر من مساء أمس إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من "إسرائيل " والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 شباط.

وكانت جماعات لحقوق الإنسان نددت بمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال روبيو الأربعاء إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.

واقترح ترامب مرارا منذ 25 كانون الثاني أن يتم نقل الفلسطينيين من غزة لدول عربية بالمنطقة مثل مصر والأردن، وهي فكرة ترفضها الدول العربية والفلسطينيون. وجدد مقترح ترامب إحياء مخاوف راسخة لدى الفلسطينيين من تهجيرهم من أرضهم بشكل دائم.