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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

2025-02-09 | 01:51
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الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم
الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

أعلن جيش الإحتلال الاسرائيلي انسحابه بالكامل من محور نتساريم في غزة.

وقالت اذاعة الجيش الإسرائيلي عبر حسابها على منصة "إكس": "انسحب الجيش  بشكل كامل من منطقة ممر نتساريم، ضمن تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن".

وكان جيش الاحتلال أصدر في وقت سابق أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام و3 أشهر.

وقالت صحيفة هآرتس إن من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الاحتلال نفذ أول عملية انسحاب جزئي من المحور في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.

واشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الى أن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقي على أي وجود له في وسط وشمال قطاع غزة، باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.

ووفقا للصحيفة  سيظل الوجود العسكري الإسرائيلي مقتصرا في الوقت الحالي على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

عربي و دولي

نتساريم

فيلادلفيا

غزة

الجيش الاسرائيلي

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