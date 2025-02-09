إتصال بين بوتين وترامب.. ماذا علّق الكرملين؟

شن الجيشان الأوكراني والروسي هجمات متبادلة، واعترضا ودمرا طائرات مسيرة، وسط تقارير عن محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب.



وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية أسقطت 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا ليلاً.



وأضاف سلاح الجو في بيان أن 74 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها بسبب تشويش إلكتروني على الأرجح، في حين لا تزال طائرتان مسيرتان في الجو.



في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها.



وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن "نصف الطائرات دُمر تقريبا فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم اعتراض بقية الطائرات فوق مناطق أخرى مختلفة في غرب وجنوب روسيا".



من جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه "تحدث هاتفياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وعندما سأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة عن عدد المرات التي تحدث فيها إلى بوتين، قال "من الأفضل ألا أقول"، مشيرا إلى أن "بوتين يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".

وعلق الكرملين الروسي على أنباء وجود اتصال بين الرئيسين ترامب وبوتين بالقول: "لا نستطيع تأكيد أو نفي التقارير حول المكالمة الهاتفية بينهما".