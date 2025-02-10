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عربي و دولي

ماكرون رداً على ترامب: الإتحاد الاوروبي ليس مشكلتكم

2025-02-10 | 01:08
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ماكرون رداً على ترامب: الإتحاد الاوروبي ليس مشكلتكم
ماكرون رداً على ترامب: الإتحاد الاوروبي ليس مشكلتكم

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال مقابلة بثتها شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية.

وقال ماكرون "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين (...) للرد. لكنّي أعتقد، أبعد من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا للدفاع عمّا يريده ويحتاجه".

وتابع الرئيس الفرنسي "سؤالي الأول للولايات المتحدة هو: ما هي مشكلتكم الأولى؟ هل هي الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. مشكلتكم الأولى هي الصين"، مذكّرا بأن التكتل "حليف" للولايات المتحدة.

وأضاف "إذا كنتم تريدون أن تستثمر أوروبا أكثر وتنخرط في الأمن والدفاع (...) أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة عدم مهاجمة أوروبا وعدم تهديدها بالرسوم الجمركية".

وحذّر ماكرون من عواقب أي إجراء كهذا على الأميركيين بالقول "إذا فرضتم رسوما جمركية على قطاعات عدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار وخلق تضخّم في الولايات المتحدة".

ويلوّح الرئيس الأميركي

ونالد ترامب منذ توليه الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية في 20 كانون الثاني الماضي، بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو قال في الأسبوع الماضي إن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في أواخر الشهر الماضي إن "الاتحاد الأوروبي عاملَنا على نحو سيئ جدا".

وفي حين علّق العمل لمدة شهر برسوم جمركية كان أمر بفرضها على كندا والمكسيك، أبقى على تلك التي أمر بفرضها على الصين بما في ذلك ضريبة إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع.

وامس أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب والألمنيوم اعتبارا من الإثنين.

ماكرون رداً على ترامب: الإتحاد الاوروبي ليس مشكلتكم

عربي و دولي

الولايات المتحدة

ترامب

ماكرون

فرنسا

الرسوم الجمركية

الإتحاد الاوروبي

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