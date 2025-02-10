ترامب يصعد حرب الرسوم الجمركية.. ويستهدف نوعين من المعادن

وتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي كانت تقله إلى نيو أورلينز لحضور مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية، "سأعلن عن رسوم جمركية على الصلب الإثنين ... كل الصلب الذي يصل إلى الولايات المتحدة سيخضع لـ25% من الرسوم الجمركية".

وأضاف أنه سيتخذ الإجراء ذاته بالنسبة لواردات الألمنيوم.

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.

وقال ترامب امس أيضا إنه سيعلن "الثلاثاء أو الأربعاء" عن "رسوم جمركية متبادلة" حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على المنتجات الأميركية في الخارج.

وقال "إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه".

وأوضح أن "الأمر لن يطال كل الدول لأن بعضها يفرض الرسوم الجمركية ذاتها مثلنا. لكن الذين يستغلون الولايات المتحدة سيعاملون بالمثل".

وكان ترامب أعلن الجمعة خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا "يفرضوا علينا رسوما جمركية، نفرض عليهم رسوما جمركية".

وتقع هذه الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/ينير، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي ولانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة في آن.

وتخضع البضائع القادمة من الصين منذ الثلاثاء لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، وهو ما سترد عليه بكين بفرض رسوم مشددة على بعض المنتجات الأميركية اعتبارا من 10 شباط/فبراير.

وستشمل الرسوم الصينية الجديدة 14 مليار دولار من البضائع الأميركية، فيما تطبق الرسوم المشددة الأميركية على 525 مليار دولار من المنتنجات الصينية.

كما كان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على الواردات من المكسيك وكندا بالرغم من اتفاق تبادل حر موقع بين الدول الثلاث.

لكن ترامب الذي يتهم الدولتين بعدم بذل جهود كافية لضبط تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية، منحهما في اللحظة الأخيرة مهلة شهر بعد تلقي التزامات من أوتاوا ومكسيكو بشأن تعزيز التدابير الأمنية على الحدود.

وبمواجهة موجة التنديد بالرسوم الجمركية، شهدت المسألة تطورات جديدة مثل تأجيل فرض رسوم على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 800 دولار القادمة من الصين.

أما الاتحاد الأوروبي، فيترقب تدابير ترامب حياله بعدما أعلن أنه سيتخذ قرارا بهذا الصدد "قريبا جدا".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" الأميركية الأحد أن على الأوروبيين أن "يكونوا جاهزين ... للرد" على أي حواجز جمركية جديدة.

كما حذر من مغبة مثل هذا الإجراء على الأميركيين موضحا "إذا فرضتم رسوما جمركية على عدة قطاعات، فهذا سيؤدي إلى زيادة في الأسعار وسيثير التضخم في الولايات المتحدة".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم أن الاتحاد الأوروبي "سيرد" على الرسوم الجمركية الأميركية مثلما فعل خلال ولاية ترامب الأولى.

وقال متحدثا لشبكة تي إف 1 التلفزيونية "ليس هناك أي تردد حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحنا"، مضيفا أن المفوضية الأوروبية مخولة التحرك بهذا الصدد.

غير أن ترامب ومساعديه الذين يعدون باستمرار بـ"عصر ذهبي جديد" للولايات المتحدة، قللوا حتى الآن من مخاطر انعكاس هذه التدابير الجمركية على الاقتصاد الأميركي، بعدما وضع ترامب تعزيز القدرة الشرائية ومكافحة التضخم في صلب حملته الانتخابية.

وبلغ العجز في الميزان التجاري لأكبر قوة اقتصادية في العالم العام الماضي حوالى 920 مليار دولار.