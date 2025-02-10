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عربي و دولي
أ ف ب: إسرائيل تعلن عزمها على تعزيز قواتها بشكل كبير حول غزة
2025-02-10 | 16:04
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أ ف ب: إسرائيل تعلن عزمها على تعزيز قواتها بشكل كبير حول غزة
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