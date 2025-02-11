الأردن مستعدة لاستقبال 2000 طفل مريض من غزة

ونقلت وكالة "رويترز" عن الملك عبد الله قوله: "ما يمكن أن نقوم به فورا هو استقبال 2000 طفل مريض من غزة وسننتظر أن تقدم مصر من جانبها خطة".

وأضاف ردا على استقبال فلسطينيين على الأراضي الأردنية: "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وتابع حول وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، مشددا على أن "العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة".

ولفت العاهل الأردني إلى أنه "سنناقش في السعودية كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة، وسيكون هناك رد من عدة دول".

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي قال مجيبا على سؤالين حول ما إذا كان الملك سيستمع إليه وما إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يوافق على خطته، "إنه رجل عظيم".

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية: "الأمر سينجح"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".