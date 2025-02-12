الجمهورية: مورغان "راجعة".. ومخاوف؟!

من المتوقع أن تعود الوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت في زيارة ثانية لها هذا الأسبوع، وذلك في إطار مهمتها الحالية.

ووفقاً لمصادر وزارية، ستتم الزيارة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستتركز الأولوية على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الموعد المحدد، 18 شباط الجاري، بعد أن كانت الزيارة السابقة قد ركزت على ضمان تشكيل الحكومة اللبنانية.

وفيما ساد التفاؤل في بعض الأوساط الحكومية بعد التصريحات الحازمة لأورتاغوس من قصر بعبدا قبل خمسة أيام، بأن واشنطن ستلتزم بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد، فإن انطباعًا آخر خيم على الأجواء نتيجة زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن، حيث سعى لإقناع إدارة ترامب بمنح إسرائيل مهلة إضافية للبقاء في النقاط الخمس.

وترددت أنباء عن احتمال طلب لبنان من واشنطن نشر وحدات من قواتها وقوات "اليونيفيل" في النقاط الخمس التي تصر إسرائيل على البقاء فيها، في انتظار تأكيد انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني.