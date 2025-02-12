"رفة" عيون العاهل الأردني خلال لقاء ترامب حديث مواقع التواصل

حظيت القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها جاءت عقب طرح ترامب خطته بشأن غزة، المتمثلة في سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ونقل سكانه إلى دول أخرى، ومن بينها الأردن.

ومع ان لهجة الملك الأردني اتّسمت بالحذر والدبلوماسية خلال الحوار مع الصحفيين في البيت الأبيض، إلا حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها مؤيد لإسرائيل، ركزت على إيماءات وحركة عيون الملك الاردني، وقام بعضها بنشر مقطع فيديو جمع فيه لقطات "رفة" العيون فقط.

What's was going on with King Abdullah's eyes? pic.twitter.com/qvyIFruTVI — Awesome Jew (@JewsAreTheGOAT) February 11, 2025



وفيما اعتبر البعض ان هذه الحركة تنم عن توتر وضعف بالموقف تجاه القضية المطروحة، رفض آخرون هذه الافتراضات، وأشار البعض الآخر الى أن "الكل يعلم بأن الملك الأردني لديه مشكلة عصبية في العيون وقد أجرى جراحة بها قبل فترة".



وخلال اللقاء، وتعقيباً على سؤال وُجّه لترامب بشأن السبب الذي قد يدفع الملك عبدالله لاستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني إن هناك خطة من مصر والدول العربية، وإنه قد تمت دعوتهم من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمناقشتها في الرياض. وفيما اعتبر البعض ان هذه الحركة تنم عن توتر وضعف بالموقف تجاه القضية المطروحة، رفض آخرون هذه الافتراضات، وأشار البعض الآخر الى أن "الكل يعلم بأن الملك الأردني لديه مشكلة عصبية في العيون وقد أجرى جراحة بها قبل فترة".وخلال اللقاء، وتعقيباً على سؤال وُجّه لترامب بشأن السبب الذي قد يدفع الملك عبدالله لاستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني إن هناك خطة من مصر والدول العربية، وإنه قد تمت دعوتهم من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمناقشتها في الرياض.

العاهل الأردني: يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر بشأن #غزة#قناة_العربية pic.twitter.com/0aPmDo2oFU — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 11, 2025



وأضاف الملك عبد الله: "علينا النظر إلى مصالح الولايات المتحدة وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني (..) علينا أن ننتظر خطة مصر بشأن كيفية العمل مع الرئيس ترامب فيما يتعلق بتحديات غزة".



وكشف الملك خلال اللقاء عن استعداد بلاده لاستقبال 2000 طفل من قطاع غزة، من المرضى والمصابين بالسرطان، وهو ما رحّب به ترامب واعتبره "لفتة جميلة".