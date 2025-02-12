الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"رفة" عيون العاهل الأردني خلال لقاء ترامب حديث مواقع التواصل

2025-02-12 | 10:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;رفة&quot; عيون العاهل الأردني خلال لقاء ترامب حديث مواقع التواصل
"رفة" عيون العاهل الأردني خلال لقاء ترامب حديث مواقع التواصل

حظيت القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها جاءت عقب طرح ترامب خطته بشأن غزة، المتمثلة في سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ونقل سكانه إلى دول أخرى، ومن بينها الأردن.

ومع ان لهجة الملك الأردني اتّسمت بالحذر والدبلوماسية خلال الحوار مع الصحفيين في البيت الأبيض، إلا حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها مؤيد لإسرائيل، ركزت على إيماءات وحركة عيون الملك الاردني، وقام بعضها بنشر مقطع فيديو جمع فيه لقطات "رفة" العيون فقط. 
 


وفيما اعتبر البعض ان هذه الحركة تنم عن توتر وضعف بالموقف تجاه القضية المطروحة، رفض آخرون هذه الافتراضات، وأشار البعض الآخر الى أن "الكل يعلم بأن الملك الأردني لديه مشكلة عصبية في العيون وقد أجرى جراحة بها قبل فترة". 

وخلال اللقاء، وتعقيباً على سؤال وُجّه لترامب بشأن السبب الذي قد يدفع الملك عبدالله لاستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني إن هناك خطة من مصر والدول العربية، وإنه قد تمت دعوتهم من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمناقشتها في الرياض.

وأضاف الملك عبد الله: "علينا النظر إلى مصالح الولايات المتحدة وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني (..) علينا أن ننتظر خطة مصر بشأن كيفية العمل مع الرئيس ترامب فيما يتعلق بتحديات غزة".

وكشف الملك خلال اللقاء عن استعداد بلاده لاستقبال 2000 طفل من قطاع غزة، من المرضى والمصابين بالسرطان، وهو ما رحّب به ترامب واعتبره "لفتة جميلة".
"رفة" عيون العاهل الأردني خلال لقاء ترامب حديث مواقع التواصل

عربي و دولي

العاهل الاردني

ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: مورغان "راجعة".. ومخاوف؟!
تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي: تل أبيب طلبت تأجيل موعد انسحاب الجيش من جنوب لبنان لكن واشنطن لم توافق

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أول إتصال مباشر معلن منذ 3 سنوات .. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين
15:04

أول إتصال مباشر معلن منذ 3 سنوات .. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين

​أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما اشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

15:04

أول إتصال مباشر معلن منذ 3 سنوات .. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين

​أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما اشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" ضد خطط التهجير من غزة
14:56

حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" ضد خطط التهجير من غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الى الخروج في "تظاهرات تضامنية" من الجمعة حتى الأحد المقبل في كل دول العالم ضد خطط "التهجير" لسكان قطاع غزة والتي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

14:56

حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" ضد خطط التهجير من غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الى الخروج في "تظاهرات تضامنية" من الجمعة حتى الأحد المقبل في كل دول العالم ضد خطط "التهجير" لسكان قطاع غزة والتي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025