حافظ الأسد يظهر في موسكو (فيديو)

ظهر حافط بشار الاسد بشريط فيديو من العاصمة الروسية موسكو لأول مرة بعد هروبه وعائلته من سوريا، وفي الشريط الذي لم تتجاوز مدته 9 ثوان اكد حافظ ان حساباته على منصات التواصل صحيحة وتعود اليه، فيما تمكن نشطاء من تحديد مكانه من خلال الفيديو #أخبار_الجديد pic.twitter.com/yZVOQS8XuH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 13, 2025
ظهر حافط بشار الاسد بشريط فيديو من العاصمة الروسية موسكو لأول مرة بعد هروبه وعائلته من سوريا، وفي الشريط الذي لم تتجاوز مدته 9 ثوان اكد حافظ ان حساباته على منصات التواصل صحيحة وتعود اليه، فيما تمكن نشطاء من تحديد مكانه من خلال الفيديو #أخبار_الجديد pic.twitter.com/yZVOQS8XuH
أثار ظهور حسابين على منصتي "إكس" و"تليغرام" منسوبين إلى حافظ بشار الأسد، الابن الأكبر للرئيس السوري المخلوع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسوريا، حيث نشرت الحسابات تفاصيل ليلة فرار عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل دخول المعارضة إلى العاصمة دمشق.