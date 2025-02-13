بالفيديو: إستياء وغضب بين ركاب الطائرة الإيرانية!

بعد منعها من التوجه إلى بيروت.. حالة من الغضب بين ركاب الطائرة الإيرانية في طهران #لبنان #إيران pic.twitter.com/a1s4VFHiOB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 13, 2025
بعد منعها من التوجه إلى بيروت.. حالة من الغضب بين ركاب الطائرة الإيرانية في طهران #لبنان #إيران pic.twitter.com/a1s4VFHiOB
أثار ظهور حسابين على منصتي "إكس" و"تليغرام" منسوبين إلى حافظ بشار الأسد، الابن الأكبر للرئيس السوري المخلوع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسوريا، حيث نشرت الحسابات تفاصيل ليلة فرار عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل دخول المعارضة إلى العاصمة دمشق.