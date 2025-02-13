بالفيديو: إستياء وغضب بين ركاب الطائرة الإيرانية!

أثار ظهور حسابين على منصتي "إكس" و"تليغرام" منسوبين إلى حافظ بشار الأسد، الابن الأكبر للرئيس السوري المخلوع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسوريا، حيث نشرت الحسابات تفاصيل ليلة فرار عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل دخول المعارضة إلى العاصمة دمشق.