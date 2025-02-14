الرئيس الأوكراني ممتعض من ترامب!

بعدما صعق بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، حول بدء مفاوضات للسلام مع روسيا حول أوكرانيا، مبدياً امتعاضه من اتصال ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن لا تملك خطة واضحة.

وقال على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم، إنه "لا يعتقد أن أميركا تملك خطة واضحة بشأن السلام حتى الآن".



كما أضاف أن "على الدول الأوروبية أن تقف صفاً وحداً من أجل دعم بلاده".



كذلك أشار إلى أنه "سيزور السعودية والإمارات وتركيا، في هذا الوقت الحساس، حيث دخلت بلاده مرحلة دبلوماسية لا يمكن التنبؤ بها، على ضوء الموقف الأميركي المستجد".



وأوضح زيلينسكي أيضا أنه "ليست لديه خطط حالية للقاء مسؤولين أميركيين أو روس خلال تلك الزيارات".