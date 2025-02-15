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عربي و دولي

الدفعة السادسة من تبادل الأسرى اليوم.. واستعدادات في غزة

2025-02-15 | 01:45
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الدفعة السادسة من تبادل الأسرى اليوم.. واستعدادات في غزة
الدفعة السادسة من تبادل الأسرى اليوم.. واستعدادات في غزة

بدأت الاستعدادات في قطاع غزة لتنفيذ الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى مع الإحتلال الاسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر اليوم ان يتم الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، جميعهم يحملون جنسية مزدوجة، في مقابل إفراج الاحتلال  369 معتقلا فلسطينيا.

والأسرى الاسرائيليين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم السبت هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما).

وقد انتشر عناصر من كتائب القسام "الجناح المسلح لحركة حماس" وحركة الجهاد في مدينة خان يونس، فيما أقيمت منصة في موقع التسليم، زينت بلافتات كتب عليها بالعبرية والإنجليزية، فضلا عن صور لقائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي اغتالته "إسرائيل" في آب 2024، ويحيى السنوار زعيم حماس الذي اغتيل بجنوب غزة في تشرين الاول  2024.

وكان الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي نشر مساء أمس شريط فيديو يظهر فيه تروبانوف على شاطئ غزة وهو يحمل صنارة صيد.

وكان الاسرائيليون الثلاثة جرى اسرهم من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 .

 

ومن بين 251 اسرائيلياً جرى اسرهم خلال هجوم 7 تشرين ، ما زال 73 اسرائيلياً محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى فان من بين المعتقلين الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم 36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، سيتم إبعاد 24 منهم، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

الدفعة السادسة من تبادل الأسرى اليوم.. واستعدادات في غزة

عربي و دولي

غزة

حماس

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Aljadeed
حماس: لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار
بدء الاستعدادات في قطاع غزة لتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع الاحتلال

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