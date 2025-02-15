"ساعة رملية".. هدية إلى نتنياهو!

في إطار عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين التي جرت اليوم السبت، لم تفوت حركة حماس الفرصة لتمرير رسائل مشفرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقدمت حماس للرهينة المفرج عنه يائير هورن هدية عبارة ساعة رملية وصورة لرهينة إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته.



وقد كتب إلى جانب الساعة الرملية وصورة الرهينة ووالدته باللغات العربية والعبرية والانجليزية عبارة "الوقت ينفد" (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الوقت في عملية المفاوضات ضمن صفقة غزة.



وسبق أن استخدمت حماس عبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن بسبب الحرب في غزة.