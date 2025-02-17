عاجل
القناة 12: المستهدف مسؤول كبير في حماس
القناة 12: المستهدف مسؤول كبير في حماس
القناة 12: تم إدخال ظرف إلى رئيس الوزراء نتنياهو أثناء الإدلاء بشهادته وطلب مغادرة الغرفة وأعطي استراحة لمدة 10 دقائق
القناة 12: تم إدخال ظرف إلى رئيس الوزراء نتنياهو أثناء الإدلاء بشهادته وطلب مغادرة الغرفة وأعطي استراحة لمدة 10 دقائق
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم في صيدا جنوبي لبنان استهدف شخصية مهمة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كـ قوة اقتصادية ناشئة

2025-02-17 | 01:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كـ قوة اقتصادية ناشئة
مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كـ قوة اقتصادية ناشئة


قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن دور المملكة العربية السعودية في النظام المالي الدولي في تزايد، مما يعزز مكانتها كـ "قوة اقتصادية ناشئة".

وفي مقابلة مع "عرب نيوز" على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن المملكة قد اتخذت دور القيادة بعد قمة مجموعة العشرين في 2020.

وقال أزعور: "دور السعودية في النظام المالي الدولي يتزايد. إنها قوة عالمية ناشئة الآن، بعد قمة العشرين في 2020، تشارك السعودية في رئاسة اللجنة الحكومية لصندوق النقد الدولي (IMFC)".

وتابع قائلاً: "كما أن السعودية نشطة في عدد من المبادرات العالمية، مثل مبادرة تخفيف الديون من خلال الإطار المشترك، وكذلك بعض المبادرات المهمة المتعلقة بدور الأسواق الناشئة" ومساهمتها في تحديد الأولويات العالمية.

وأشار أزعور إلى أنه على الرغم من تعرض المملكة لعدة صدمات اقتصادية عالمية خلال السنوات الخمس الماضية، بدءًا من أزمة COVID-19، إلا أن الاقتصاد السعودي استمر في النمو القوي.

ويُعزى هذا الصمود إلى السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وقد لعبت السياسات المالية دورًا حيويًا في تعزيز إدارة الاقتصاد واستقراره.

وقال أزعور: "تسريع التحول الاقتصادي كان مفيدًا لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة للسعودية. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو رغم الصدمات المتعددة التي واجهتها المنطقة واقتصاد المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، بدءًا من أزمة COVID-19 وما تلاها من صدمات عالمية أخرى".

وأضاف : "إن الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي زادت من مشاركة النساء في الاقتصاد، وحسنت من جودة البنية التحتية، وعجلت باتجاه التحول الرقمي، قد ساهم أيضًا في تسريع مستوى النمو".

علاوة على ذلك، لعبت مشاريع البنية التحتية والتنمية الكبيرة دورًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة من خلال تعزيز التوسع الاقتصادي والتحديث، كما أوضح أزور.

من المتوقع أن يقدم المؤتمر توصيات رئيسية لتعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو المستدام في الاقتصادات الناشئة.

كما سيتناول الخبراء دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تسريع التنمية الاقتصادية في هذه الأسواق.

وستركز المناقشات على استراتيجيات تعزيز القدرة على التحمل الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة تمهيدًا لمستقبل عالمي أكثر عدلاً واستدامة.

مسؤول صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كـ قوة اقتصادية ناشئة

عربي و دولي

السعودية

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. ماذا كشفت؟
بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: سنضرب عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائنا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. ماذا كشفت؟
02:27

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. ماذا كشفت؟

كتبت زوجة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد عبر "إكس":
"بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد. الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا. نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

02:27

أسماء الأسد تخرج عن صمتها.. ماذا كشفت؟

كتبت زوجة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد عبر "إكس":
"بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد. الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا. نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025