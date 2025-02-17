وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاما، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.

