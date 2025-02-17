وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاما، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.
التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.
نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025.