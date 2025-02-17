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عربي و دولي

وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض

2025-02-17 | 13:58
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وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض
وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض
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وزير الخارجية الروسي لافروف يصل إلى الرياض

عربي و دولي

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الروسي

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العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً
13:16

العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاما، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.

13:16

العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاما، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي
12:01

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

12:01

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)
10:35

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025.

10:35

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025.

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