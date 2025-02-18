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الرئيس عون: نحن مع حرية التعبير السلمي لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر
الرئيس عون: نحن مع حرية التعبير السلمي لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر
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المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق بريف درعا الغربي
2025-02-18 | 15:57
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المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق بريف درعا الغربي
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