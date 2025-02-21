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عربي و دولي

حماس تطالب باستعادة "الجثمان الخطأ"

2025-02-21 | 06:36
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حماس تطالب باستعادة &quot;الجثمان الخطأ&quot;
حماس تطالب باستعادة "الجثمان الخطأ"

أكدت حركة حماس، أنها ستأخذ الادعاءات بشأن عدم تطابق جثمان شيري بيباس مع فحص دي إن إيه الذي أجرته إسرائيل بجدية، داعية إلى إعادة الجثمان للتحقيق بشأنه.

وذكرت الحركة في بيان أنها تستغرب "الضجة التي يثيرها الاحتلال في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ DNA".

وأكملت الحركة: "لقد تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".

البيان لفت إلى "احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجاً عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين.

وتابعت بالقول: "سنعلم الإخوة الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبنا، وندعو في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني".

وأضافت أنها: "ترفض التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

البيان أشار إلى ان الحركة تؤكد "على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على كافة المستويات".

وتابع البيان: "نحن في حركة حماس نؤكد جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية. فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا".
 
 
 
حماس تطالب باستعادة "الجثمان الخطأ"

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