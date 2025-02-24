إيران تكشف عن نتائج مباحثاتها السرية مع الأوروبيين حول "النووي"

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي على منصة إكس "أجريت جولة أخرى من المباحثات البناءة مع المسؤولين السياسيين لدول E3 ".

وكانت إيران والدول الأوروبية الثلاث أجرت في كانون الثاني الماضي مباحثات حول الملف النووي الإيراني بعد محادثات سابقة في تشرين الأول وتشرين الثاني.

وأضاف غريب آبادي "تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات (...) وتم الاتفاق على مواصلة المحادثات" دون أن يحدد جدولا زمنيا.

وجرت مباحثات اليوم على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان.

وعام 2015، أبرمت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا لتنظيم برنامجها النووي.

وتصاعدت حدة التوتر حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغربيون في أن له أهدافا عسكرية رغم نفي إيران، في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وخلال ولايته الأولى، انسحب الرئيس الأميركي من اتفاق 2015 الذي عرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل الحد من طموحاتها النووية.

وردا على الانسحاب الأحادي، تراجعت إيران بدورها عن التزاماتها وطورت برنامجها النووي.

وباءت كل المحاولات لإحياء الاتفاق الذي أفرغ من مضمونه، بالفشل في السنوات الأخيرة.

وتسري صلاحية الاتفاق حتى تشرين الأول 2025 ولا تستبعد بعض الدول إعادة فرض عقوبات على إيران بعد هذا التاريخ.

وتشدد إيران على أن برنامجها النووي لأغراض مدنية بحتة وتنفي رغبتها في حيازة أسلحة نووية.

الى ذلك وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ (60 %) بينما تواصل تجميع مخزون كبير من المواد الانشطارية.

وعتبة الـ 90 % تسمح بتصنيع سلاح نووي، بحسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.