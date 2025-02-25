الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

رويترز: سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

2025-02-25 | 15:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رويترز: سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق
رويترز: سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق
مقالات ذات صلة
رويترز: سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

عربي و دولي

انفجارات

وطائرات

ارتفاع

منخفض

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن "البيجر".. الموساد يُفصح عن معلومات للمرة الأولى!
مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق.. الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة فرض

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إيران عن العقوبات الأميركية الجديدة: مؤشر واضح على العداء
02:27

إيران عن العقوبات الأميركية الجديدة: مؤشر واضح على العداء

اعتبرت إيران الأربعاء أن العقوبات الأميركية الجديدة "مؤشر واضح على العداء"، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.
وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.

02:27

إيران عن العقوبات الأميركية الجديدة: مؤشر واضح على العداء

اعتبرت إيران الأربعاء أن العقوبات الأميركية الجديدة "مؤشر واضح على العداء"، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.
وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.

الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة
02:22

الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة

أكدت الأمم المتحدة وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، بحسب "وفا".

02:22

الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة

أكدت الأمم المتحدة وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، بحسب "وفا".

بحضور ماسك.. ترامب يعقد أول اجتماع لحكومته الأربعاء
02:15

بحضور ماسك.. ترامب يعقد أول اجتماع لحكومته الأربعاء

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اجتماع لحكومته الأربعاء منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونغرس معظم مرشحيه.

02:15

بحضور ماسك.. ترامب يعقد أول اجتماع لحكومته الأربعاء

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اجتماع لحكومته الأربعاء منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونغرس معظم مرشحيه.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025