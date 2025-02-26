"غارة خاطئة على لبنان".. احتجاجات على توفير خدمات الذكاء الاصطناعي لإسرائيل!

جاء الاحتجاج يوم الاثنين بعد تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» الأسبوع الماضي، كشف أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة من «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حربي غزة ولبنان مؤخرا. كما تضمن التقرير تفاصيل عن غارة إسرائيلية خاطئة عام 2023 استهدفت مركبة تقل أفرادا من عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.

الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا كان يتحدث عن منتجات جديدة خلال اجتماع للموظفين في الحرم الرئيسي للشركة في ريدموند بواشنطن، عندما وقف الموظفون المحتجون على بعد نحو 15 قدما منه، وكشفوا عن قمصان كتب عليها "هل يقتل كودنا الأطفال، ساتيا؟".

وتظهر صور ومقاطع فيديو للواقعة، التي تم بثها مباشرا داخل الشركة، أن ناديلا واصل حديثه دون الالتفات إلى المحتجين، بينما قام رجلان بسرعة بملامسة أكتاف الموظفين وأخرجوهم من القاعة.

