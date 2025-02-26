"حماس": التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وأوضحت الحركة على تطبيق تيليغرام: "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار، قالت: "إن وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية أكد الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة".

وأشار بيان "حماس" إلى تجنب أزمة كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش. ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

وذكر أنه "جرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه".