ترامب يهدد!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمقاضاة وسائل الإعلام والكتاب والناشرين الذين يستخدمون "مصادر مجهولة"، وذلك بعد صدور كتاب عنه أثار غضبه.

وكتب على منصته تروث سوشيال: "سأقاضي بعض هؤلاء المؤلفين وناشري الكتب غير الشرفاء، أو حتى وسائل الإعلام بشكل عام، لمعرفة ما إذا كانت هذه المصادر المجهولة موجودة أم لا"، واصفا هذه المصادر بأنها "من محض الخيال ومن باب التشهير".



وتابع: "من يدري، ربما نتمكن من وضع قانون جديد".



وأشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى "كتب افترائية"، في وقت صدر، الثلاثاء، كتاب عن حملته الانتخابية بعنوان "أول أور ناثينغ" (كل شيء أو لا شيء)، كتبه الصحفي مايكل وولف.



وكان هذا الأخير قد نشر كتاب "فاير إند فيوري" (نار وغضب) في عام 2018، الذي يروي الحياة في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى وأثار غضب الملياردير الجمهوري.

