أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه وحل نفسه

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان إلى حل نفسه وإلقاء سلاحه، وذلك في بيان قرأه أحمد الترك عضو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.





وأضاف في بيان قرأ في مؤتمر يدعو إلى السلام أن رسالة الحزب هي السلام، لافتا الى ان حزب العمال الكردستاني تأسس في فترة عصيبة.



كما اوضح أن الحزب تأسس في فترة إنكار للوجود الكردي، وكان الأكراد حينها مضطرين لتشكيل حزب العمال الكردستاني لمواجهة التحديات.



إلى ذلك شدد بيان أوجلان على ضرورة أن تلقي جميع الجماعات المسلحة أسلحتها.