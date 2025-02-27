ترامب يتكفّل بوتين: لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى

وأكد ترامب أنه "لا يعتقد أن فلاديمير بوتين سيغزو أوكرانيا مرة أخرى، إذا كان هناك اتفاق سلام مع كييف".

وقال ترامب إنّ بوتين "سيفي بوعده"، وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.

كما أبلغ الرئيس الأميركي ضيفه رئيس الوزراء البريطاني بضرورة التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار بشأن نشر قوات حفظ سلام دولية.

وقال ترامب إن إبرام "الاتفاق" يجب أن يحظى بالأولوية، وذلك في موقف معاكس للعواصم الأوروبية التي ترغب بأن تكون خطوات ضمان الأمن في أوكرانيا، جزءا من المباحثات للتوصل الى تسوية للحرب.