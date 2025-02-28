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عربي و دولي

ليوم واحد.. سبب زيارة الرئيس عون للسعودية (الجمهورية)

2025-02-28 | 01:02
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ليوم واحد.. سبب زيارة الرئيس عون للسعودية (الجمهورية)
ليوم واحد.. سبب زيارة الرئيس عون للسعودية (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ زيارة الرئيس عون للرياض ستكون سريعة، إذ ستدوم يوماً واحداً وسينتقل منها إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، والغاية منها شكر المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدّمته للبنان، خصوصاً لجهة إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها المسؤولون عن الملف اللبناني في الإدارة السعودية في إطار المجموعة وخارجها، من وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان إلى الامير يزيد بن فرحان والدكتور نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وستتطرق المحادثات إلى آفاق المرحلة لبنانياً واقليمياً ودولياً، ولن يحصل خلال الزيارة أي توقيع على أي اتفاقيات ثنائية لأنّها لم تجهز للتوقيع بعد، وستُوقع في زيارة موسعة لاحقة سيقوم بها عون للرياض ويرافقه فيها الوزراء المعنيون.
ليوم واحد.. سبب زيارة الرئيس عون للسعودية (الجمهورية)

محليات

عربي و دولي

جوزاف عون

السعودية

لبنان

وليد بخاري

فيصل بن فرحان

الرئاسة اللبنانية

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