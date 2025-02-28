"محمد شاهين".. اغتالته إسرائيل وبيان بالتفاصيل

و وصف البيان شاهين بأنه "شخصية بارزة في وحدة جغرافية تابعة لحزب الله، التي تتحمل مسؤولية منطقة البقاع، حيث كان مؤخرًا متورطًا في نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان. وكان شاهين يتولى مسؤولية التفاوض على صفقات شراء لصالح تنظيم حزب الله، بالإضافة إلى الوساطة في وصول الشحنات وتوزيعها على مختلف وحدات الحزب، وذلك في إطار تعزيز تأسيس الحزب وتقويته".

وزعم البيان أيضًا بأن "شاهين كان يعمل مع عدد من التجار والمهرّبين على الحدود السورية اللبنانية، كما كان يتعاون بشكل وثيق مع تنظيم حزب الله الإرهابي".

واعتبر الجيش الإسرائيلي في البيان إلى أن "تصرفات شاهين شكلت تهديدًا لـ إسرائيل، وأنها كانت تمثل انتهاكًا للاتفاقات بين لبنان وإسرائيل".