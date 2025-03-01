"لن أعتذر لترامب".. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني!

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "لا يدين لنظيره الأميركي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا".