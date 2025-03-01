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عربي و دولي

"لن أعتذر لترامب".. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني!

2025-03-01 | 00:18
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&quot;لن أعتذر لترامب&quot;.. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني!
"لن أعتذر لترامب".. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني!

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "لا يدين لنظيره الأميركي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".

وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئاً سيئاً". 

وشدد زيلينسكي على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".

 واعتبر الرئيس الأوكراني أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها.
 
 
 
"لن أعتذر لترامب".. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني!

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