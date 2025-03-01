موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت بفشل تام وأهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقاطع فيديو قالت إنها لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
قالت روسيا إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن منيت "بفشل تام" بعد مشادته مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، متهمة الزعيم الأوكراني بأنه "مهووس" بإطالة أمد الحرب" مع موسكو.
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى لندن حيث يستقبله اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، عشية قمة تُعقد في العاصمة البريطانية بمشاركة حوالى 12 مسؤولا أوروبيا، حسبما أفادت متحدثة باسم مكتب الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية.