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عربي و دولي

موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت "بفشل تام"

2025-03-01 | 10:05
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موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت &quot;بفشل تام&quot;
موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت "بفشل تام"

قالت روسيا إن زيارة الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي لواشنطن منيت "بفشل تام" بعد مشادته مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، متهمة الزعيم الأوكراني بأنه "مهووس" بإطالة أمد الحرب" مع موسكو.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن الزيارة "تمثل فشلا سياسيا ودبلوماسيا تاما لنظام كييف".

واتهمت زيلينسكي بأنه "غير قادر على التحلي بأي شعور بالمسؤولية" و"يرفض السلام" ويسوق "الأكاذيب والخداع لتبرير استمرار الأعمال الحربية وتلقي المساعدات العسكرية والمالية من الغرب".

وأضافت "بسلوكه الفظ الفظيع أثناء تواجده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه أخطر تهديد للمجتمع الدولي باعتباره داعية حرب غير مسؤول".

كما اتهمت القادة الأوروبيين بـ"الضعف السياسي" و"الانحطاط الأخلاقي" لدعمهم زيلينسكي في مواجهة "الدرس الأخلاقي" الذي تلقاه في واشنطن.

وأكدت زاخاروفا مجددا أن أهداف روسيا في أوكرانيا "لم تتغير" وهي "نزع السلاح من أوكرانيا واقتلاع النازية منها، إلى جانب الاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض".

موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت "بفشل تام"

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موسكو

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زيلينسكي في لندن بعد زيارته واشنطن ولقائه المتوتر مع ترامب
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زيلينسكي في لندن بعد زيارته واشنطن ولقائه المتوتر مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى لندن حيث يستقبله اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، عشية قمة تُعقد في العاصمة البريطانية بمشاركة حوالى 12 مسؤولا أوروبيا، حسبما أفادت متحدثة باسم مكتب الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية.

07:30

زيلينسكي في لندن بعد زيارته واشنطن ولقائه المتوتر مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى لندن حيث يستقبله اليوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت، عشية قمة تُعقد في العاصمة البريطانية بمشاركة حوالى 12 مسؤولا أوروبيا، حسبما أفادت متحدثة باسم مكتب الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية.

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