موسكو: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن منيت "بفشل تام"

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن الزيارة "تمثل فشلا سياسيا ودبلوماسيا تاما لنظام كييف".

واتهمت زيلينسكي بأنه "غير قادر على التحلي بأي شعور بالمسؤولية" و"يرفض السلام" ويسوق "الأكاذيب والخداع لتبرير استمرار الأعمال الحربية وتلقي المساعدات العسكرية والمالية من الغرب".

وأضافت "بسلوكه الفظ الفظيع أثناء تواجده في واشنطن، أكد زيلينسكي أنه أخطر تهديد للمجتمع الدولي باعتباره داعية حرب غير مسؤول".

كما اتهمت القادة الأوروبيين بـ"الضعف السياسي" و"الانحطاط الأخلاقي" لدعمهم زيلينسكي في مواجهة "الدرس الأخلاقي" الذي تلقاه في واشنطن.

وأكدت زاخاروفا مجددا أن أهداف روسيا في أوكرانيا "لم تتغير" وهي "نزع السلاح من أوكرانيا واقتلاع النازية منها، إلى جانب الاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض".