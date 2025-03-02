بالفيديو - إشتعال محرك طائرة في الجو.. ماذا حدث؟

كما أظهرت مقاطع فيديو للطائرة وهي من طراز "بوينغ 767" خلال هبوطها الاضطراري بعد اشتعال محركها الأيمن، وقد هبطت بأمان دون وقوع اصابات، وفق ما اشارت شركة “فيديكس” للشحن.
بدورها، قالت إدارة الطيران المدني الأميركية إن الطائرة أقلعت من مطار "نيوآرك ليبرتي" في طريقها إلى ولاية إنديانا، عندما اصطدمت بطائر مما تسبب في تضرر أحد محركاتها.
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وصفت حركة حماس قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بأنه "ابتزاز" و"جريمة حرب" تخالف اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.
أمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجيش بإغلاق كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.