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عربي و دولي

ترامب يعطّل رحلات جوية!

2025-03-02 | 06:45
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ترامب يعطّل رحلات جوية!
ترامب يعطّل رحلات جوية!

قال موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية، أمس الجمعة، إن "أكثر من 20 رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن تعطلت بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية".

وفرضت إدارة الطيران الاتحادية قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم، الواقع قرب العاصمة الأميركية خلال انتقال الرئيس دونالد ترامب بطائرة الرئاسة المروحية بعد اصطدام وقع في 29 كانون الثاني، بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" أودى بحياة 67 شخصاً.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن 10 رحلات جوية تم تحويلها مساء أمس إلى مطارات أخرى، مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة.

وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرج، ولم تصدر إدارة الطيران الاتحادية تعليقا حتى الآن.

وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريغان، باستثناء طائرات المروحية التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.

وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولي عن التصادم الذي وقع في كانون الثاني والمتوقع خلال الشهر الجاري.
ترامب يعطّل رحلات جوية!

عربي و دولي

دونالد ترامب

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