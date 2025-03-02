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عربي و دولي

هذا ما فضح لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما نقلته "واشنطن بوست"!

2025-03-02 | 07:19
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هذا ما فضح لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما نقلته &quot;واشنطن بوست&quot;!
هذا ما فضح لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما نقلته "واشنطن بوست"!

استقصت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير، آراء خبراء في لغة الجسد لتحليل اللقاء العاصف الذي جمع في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى.

وفي اللقاء الذي عُقد يوم الجمعة في المكتب البيضاوي، اتهم ترامب وفانس الرئيس الأوكراني بعدم الإعراب عن الامتنان الكافي للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في لغة الجسد القول، إن "قرار عدم الاستعانة بمترجم فوري واختلال توازن القوة بين الطرفين و"طاقة المحارب" التي يتمتع بها زيلينسكي بعد 3 سنوات من الحرب، كلها عوامل أسهمت في تأجيج اجتماع واشنطن وخروجه عن السيطرة".

وقالت كارولين غويدر، التي تُدرّب السياسيين وقادة الأعمال على التحدث بثقة ودراية، إن الذي انتفى من الاجتماع ذلك النمط من السلوك الرسمي "المهذب والمخطط له بعناية"، الذي درج المشاهدون على رؤيته.

ووفق الصحيفة، فغالباً ما يكون ترامب مهذباً مع الزعماء، لكن علاقته مع زيلينسكي، "التي لم تتسم قط بالدفء"، لطالما شابها التوتر. فقد ادعى ترامب "زورا" أن زيلينسكي دكتاتور وأن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب، "وهو ما يتوافق مع رأي الكرملين".

وقد صرح الرئيس الأوكراني بأن "نظيره الأميركي يعيش في شبكة من المعلومات المضللة".
 
هذا ما فضح لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما نقلته "واشنطن بوست"!

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