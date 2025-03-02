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2025-03-02 | 14:42
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الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري
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عربي و دولي
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بالفيديو - إشتعال محرك طائرة في الجو.. ماذا حدث؟
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