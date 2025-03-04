وزير الحرب الإسرائيلي: اتفقت مع نظيري الأمريكي على وجوب إعادة جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند العاشرة والنصف من مساء اليوم، محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والسعودي.

